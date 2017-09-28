Спорт 28 сентября 2017, 13:28

"Автомобилист" расторг контракт с Роком Тичаром

Рок Тичар. Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Рок Тичар. Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" покинул словенский нападающий Рок Тичар. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Рок Тичар был одним из двух легионеров, который остался в "Автомобилисте" после прошлого сезона. Словенец пополнил состав “Автомобилиста” в прошлом году, провёл в составе 63 матча, в которых забросил 15 шайб и сделал 12 результативных передач.

- Он перешёл в другую команду. Работа такая у хоккеистов. Не подошёл нам. У нас шесть легионеров, сложно поставить на игру. Сидеть ему тоже нет смысла, у него Олимпиада впереди, - прокомментировал уход Тичара главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов.

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Областная газета Свердловской области

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