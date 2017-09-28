Энергетики до конца года подключат электричество в легендарном посёлке Косой Брод

Именно здесь в 1935 году был найден третий по величине золотой самородок в России "Лосиное ухо". Фото: Александр Зайцев

На Среднем Урале энергетики строят инфраструктуру в посёлке Косой Брод. До конца года к земельным участкам в бывшем посёлке золотодобытчиков протянут 10 километров ЛЭП.

Как сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго», за 8 месяцев 2017 года специалисты компании выполнили 1940 заявок на техприсоединение в 38 территориях присутствия предприятия. Обеспечение электричеством посёлка Косой Брод является одним из самых масштабных проектов.

«Недавно администрация Полевского ГО выделила в Косом Броде земельные участки для льготных категорий граждан, и мы начали строить линии. Уже подключили 29 участков, предстоит «осветить» еще 200. Работы много – протяженность электросетей составит 10 километров», – рассказал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин.

Отметим, что посёлок Косой Брод — уникальное для Урала место. Именно здесь в 1935 году был найден третий по величине золотой самородок в России, весом 13 килограммов, который был назван «Лосиное ухо». Несмотря на то, что золото здесь уже не добывают, окрестности реки Чусовой по-прежнему популярны у людей.