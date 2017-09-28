"Динамо-Строитель" уступило в первом матче за бронзовые медали чемпионата России

"Динамо-Строитель" уступило "Тане" - 3:4. Фото: пресс-служба "Таны"

Екатеринбургский клуб "Динамо-Строитель" потерпел поражение в первом матче за бронзовые медали чемпионата России по хоккею на траве. Екатеринбуржцы уступили на выезде "Тане" в серии буллитов - 3:4.

Хоккеисты "Динамо-Строителя" открыли счёт в матче, однако затем екатеринбуржцам пришлось дважды отыгрываться. Основное время встречи закончилось со счётом 3:3, а в серии буллитов сильнее оказались игроки "Таны" - 3:2.

Ответная игра состоится в Екатеринбурге 30 сентября. В случае победы "Динамо-Строителя", будет проведена третья встреча, которая пройдёт в столице Урала 1 октября.