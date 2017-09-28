Культура 28 сентября 2017, 14:32

Екатеринбурженка может стать королевой Рунета

Красивая девушка.

Свердловскую область, город Екатеринбург представила Ольга Вовкин. Фото: сайт конкурса красоты.

Стартовал финальный этап голосования международного конкурса красоты «Королева Рунета-2018». На сайте конкурса сообщается, что в финал вышли 12 участниц.

Свердловскую область и город Екатеринбург представляет Ольга Вовкив. Рассказывая о себе, Ольга отмечает, что у неё прекрасная семья и маленький сын-богатырь. Сама девушка описывает себя как натуру романтичную, несмотря на это, она выбрала непростую специальность и сейчас работает технологом по листовому металлу в мужском коллективе.

«Доброта спасёт мир, а красота добавит гармонию», — уверена Ольга.

Сейчас стартовало финальное SMS-голосование, итоги которого объявят 30 сентября в 12:00 (по московскому времени). По его результатам в финал выйдут только пять конкурсанток.

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Областная газета Свердловской области

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