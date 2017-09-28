Общество 28 сентября 2017, 14:17

Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня работника атомной промышленности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня работника атомной промышленности. фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём работника атомной промышленности, который отмечается сегодня, 28 сентября. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

По словам главы региона, в структурах «Росатома» трудятся более 16 тыс. уральцев. Предприятия отрасли обеспечивают социально-экономическую стабильность Лесного, Новоуральска, Заречного. В прошлом году на мощнейшей в России Белоярской АЭС запустили быстрый натриевый реактор БН-800. Сегодня станция покрывает более 13% энергопотребностей региона.

Кроме того, вклад в развитие атомной отрасли вносят Институт реакторных материалов, Уральский электрохимический комбинат. Уральский электромеханический завод, машиностроительный завод «Вента», НПО «Центротех» поставляют оборудование для отрасли. С участием УрФУ создаётся кластер производителей радиофармпрепаратов и техники для ядерной медицины.

- Уважаемые работники атомной промышленности! Благодарю вас за профессионализм, ответственность и самоотдачу. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в работе, - обратился к уральцам по случаю праздника Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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