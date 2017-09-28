Екатеринбург вошёл в ТОП-10 городов с самой дорогой посуточной арендой жилья

Снять жильё посуточно в Екатеринбург стоит в среднем 1673 рубля. Александр Зайцев

Уральская столица вошла в десятку городов с самой дорогой посуточной арендой жилья. Снять квартиру на сутки в Екатеринбурге стоит дешевле, чем в Сургуте, но дороже, чем в Подольске.

По данным пресс-службы Avito, самое дорогое жильё с оплатой посуточно зафиксировано во Владивостоке. В среднем снять квартиру на сутки здесь можно за 2 440 рублей, дороже, чем в любых других крупных туристических центрах. Аналитики связывают это со всплеском событийной активности в Приморском крае. Напомним, что в сентябре во Владивостоке проходил Восточный экономический форум, другие значимые международные мероприятия. Кроме того, столица края традиционно популярна у туристов из азиатских стран.

На втором месте рейтинга оказалась столица России. Снять квартиру посуточно в Москве можно за 2 285 рублей. Немного дешевле стоит арендовать жильё на сутки в Сочи: в среднем 2 254 рубля. На четвёртой строчке рейтинга самых дорогих городов для аренды квартир посуточно неожиданно оказался Якутск, со средним ценником в 2 187 рублей. Пятёрку замыкает Северная столица. Аренда квартиры на сутки в Санкт-Петербурге обойдётся в 1 932 рубля.

Уральская столица занимает в списке девятое место. Снять жильё посуточно в Екатеринбурге стоит в среднем 1 673 рубля. Замыкает ТОП-10 подмосковный Подольск со ставкой в 1 643 рубля.