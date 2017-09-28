Следователи задержали гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа»

В ближайшее время Александру Кочневу и Екатерине Пантелеевой будут предъявлены обвинения. Фото: Следственный комитет

Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержаны в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров. В ближайшее время Александру Кочневу и Екатерине Пантелеевой будут предъявлены обвинения.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, мера пресечения для фигурантов уголовного дела будет избрана после предъявления обвинения.

По информации следователей, двое совладельцев авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Следственные органы принимают меры к установлению их местонахождения. По предварительным данным, они скрываются за границей. В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье ч.4 ст.159 УК РФ, продолжаются следственные действия.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», накануне по поводу «ВИМ-Авиа» высказался Президент России Владимир Путин. Глава государства раскритиковал действия главы Минтранса РФ Максима Соколова и курирующего транспорт вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Ситуация вокруг «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные из-за отсутствия финансовых средств для продолжения деятельности. Регулярные рейсы проблемного перевозчика будут выполнять другие российские авиакомпании. На эти цели планируется выделить 200 млн рублей. Взять на себя перевозку клиентов по билетам «ВИМ-Авиа» согласились 7 авиакомпаний, в том числе «Уральские авиалинии».