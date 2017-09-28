СМИ Британии написали о «Екатеринбург-Арене»

«Екатеринбург-Арена» соответствует всем требованиям FIFA и вмещает 45 тыс. человек. Фото: Владимир Мартьянов

Британская газета The Sun опубликовала информацию о екатеринбургском стадионе. Заграничные журналисты отметили изменения, которые пришлось претерпеть будущей площадке для ЧМ-2018.

Британские журналисты напомнили, что Центральный стадион был построен в 1957 году как многопрофильная арена и вмещала в себя 27 тыс. человек. Однако он не соответствовал требованиям проведения ЧМ-2018. И даже после реконструкции в 2007-2011 годах стадион по-прежнему не удовлетворял требованиям международной федерации футбола. С 2015 года и по сей день проводится новая реконструкция, стадион приобрёл причудливую форму чаши.

«Потрясающий екатеринбургский стадион претерпевает последние изменения перед чемпионатом мира 2018 года», — подписана фотография стадиона на сайте газеты The Sun.

Сейчас «Екатеринбург-Арена» соответствует всем требованиям FIFA и вмещает 45 тыс. человек.