Электромагнитные бомбы смогут воздействовать на электронику во вражеских боевых комплексах. Фото: Александр Исаков

На вооружении России появятся электромагнитные бомбы. Об этом сообщают «РИА Новости» со слов советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева.

Речь идёт о проекте «Алабуга» - комплексе научных исследований, определивших за 2011-2012 годы основные направления развития радиоэлектронного оружия. Результаты этой работы были засекречены, однако Владимир Михеев отметил, что сейчас наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ.

Электромагнитное оружие — в частности, снаряды, бомбы и ракеты, несущие на себе специальный взрывомагнитный генератор, смогут воздействовать на технику противника. Для них предусмотрена разная интенсивность: одни создают помехи и временно выводят системы вооружения из строя, другие могут генерировать сильное радиоэлектронное влияние, безвозвратно повреждающее основные электронные элементы, платы и системы вражеских боевых комплексов.