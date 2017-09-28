На трассе Екатеринбург–Косулино завершается ремонт моста через реку Мостовку

Движение на данном участке будет открыто 5 октября. Фото: Владимир Мартьянов

Первый замначальника управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин проинспектировал ход ремонта моста через реку Мостовку на трассе Екатеринбург – Косулино. Реконструкция путепровода производится в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает областной департамент информполитики, работы идут без без задержек. Ожидается, что движение на данном участке будет открыто 5 октября после проведения необходимой диагностики, для которой специалисты уже взяли пробу асфальтового покрытия.

«Сегодня почти все запланированные работы выполнены: заменены 12 балок, некоторые элементы несущих конструкций моста, покрытие. Осталось провести некоторые отделочные работы и нанести разметку. Подрядчик предоставляет гарантию на мост 6 лет», - заявил Владимир Оглоблин.

Отмечается, что мосту через реку Мостовка более тридцати лет. Осмотр конструкций показал, что сооружение находится в аварийном состоянии. Для реконструкцию сооружения в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» был заключён государственный контракт с подрядной организацией на 32,6 млн рублей.

На сегодняшний день трасса имеет высокую социальную значимость: ежедневно по ней едут в Екатеринбург на работу и учёбу десятки тысяч человек, а вечером возвращаются обратно. Продолжительность автотрассы составляет 9,7 километра. Общая протяженность ремонта мостового перехода - 64 метра. 39 метров - длина самого моста и 25 метров – подходы к нему.