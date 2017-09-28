Общество 28 сентября 2017, 15:56

Суд вынес обвинительный приговор поварам из Карпинского детского дома-интерната

Рука в еде

Повара Карпинского детского дома-интерната были признаны виновными. Фото: Александр Зайцев

Приговором суда два повара Карпинского детского дома-интерната были признаны виновными в нарушении санитарных правил. В результате их неправомерных действий 1 сотрудник и 32 воспитанника интерната заболели сальмонеллёзом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд города Карпинска на основании доказательств, вынес приговор по уголовному делу в отношении двух поваров Областного государственного стационарного казённого учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Карпинский детский дом-интернат».

Оба повара были признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УГ РФ), с чем подсудимые полностью согласились. Отмечается, что суд приговорил поваров к шести месяцам ограничения свободы.

Напомним, что повара небрежно отнеслись к исполнению своих обязанностей, в результате чего у сотрудника и 32 воспитанников было выявлен острый сальмонеллёз. Оба рабочих осуществляли работу как с продовольственным сырьём, так и с готовой продукцией.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 сентября)

Строили Богословскую ТЭЦ ударными темпами — люди работали по 16-18 часов, нередко даже без перерыва. Фото: musen.ru
В Краснотурьинске пущена новая ТЭЦ

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг