Суд вынес обвинительный приговор поварам из Карпинского детского дома-интерната

Повара Карпинского детского дома-интерната были признаны виновными. Фото: Александр Зайцев

Приговором суда два повара Карпинского детского дома-интерната были признаны виновными в нарушении санитарных правил. В результате их неправомерных действий 1 сотрудник и 32 воспитанника интерната заболели сальмонеллёзом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд города Карпинска на основании доказательств, вынес приговор по уголовному делу в отношении двух поваров Областного государственного стационарного казённого учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Карпинский детский дом-интернат».

Оба повара были признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УГ РФ), с чем подсудимые полностью согласились. Отмечается, что суд приговорил поваров к шести месяцам ограничения свободы.

Напомним, что повара небрежно отнеслись к исполнению своих обязанностей, в результате чего у сотрудника и 32 воспитанников было выявлен острый сальмонеллёз. Оба рабочих осуществляли работу как с продовольственным сырьём, так и с готовой продукцией.