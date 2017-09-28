В Екатеринбурге изменят своё расписание два пригородных поезда

Поезда изменят своё расписание из-за путевых ремонтных работ. Фото: Алексей Кунилов

В октябре в Екатеринбурге расписание изменят два пригородных поезда. Из-за путевых ремонтных работ время их отправления и прибытия сдвинется.

Как сообщает пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания», 3, 7 и 8 октября на 17 минут сдвинется прибытие пригородного поезда №6715 Богданович—Екатеринбург: уезжать из Богдановича поезд будет как обычно, в 15:10, а прибывать на станцию Екатеринбург-Пассажирский — уже в 17:36.

4 и 11 октября этот же поезд отправится из Богдановича в 15:10, а в Екатеринбург приедет в 17:50, то есть позднее на 31 минуту.

Также стоит быть внимательными пассажирам поезда №6703 сообщением Ощепково—Богданович—Екатеринбург: он изменит своё расписание на 3, 4, 7 и 8 октября. Из Ощепково состав будет отправляться в 14:59 (позднее на 12 минут), прибывать на вокзал Екатеринбурга в 19:13 (позднее на 36 минут).

Время указано московское.