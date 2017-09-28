"ОГ" нашла самый дорогой автомобиль в Екатеринбурге

Обозреватель "ОГ" Валентина Завойская в салоне самого дорогого авто Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

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Какие вещи и предметы считаются самыми дорогими и пафосными? Какова цена роскоши и благополучия? Теперь можно знать всё о красивой жизни в Свердловской области. Сегодня "Областная газета" запустила новую рубрику "Самое дорогое".

Наши обозреватели будут рассказывать о самых дорогих вещах в салонах, бутиках, магазинах: машинах, часах, сумках, ювелирных украшениях и многом другом. Первый материал рубрики посвящён самому дорогому автомобилю в Екатеринбурге - стоимостью 13,5 миллиона рублей.

Ещё один приятный сюрприз для всех читателей "ОГ" - выход первой тематической полосы "Автомобили" (только в полной и расширенной социальной версиях издания). На странице самая полезная и актуальная информация для автолюбителей. Например, из первого выпуска можно узнать, как выбрать автошколу, по каким причинам бьёт колесо на авто, как купить лимузин всего за один "рубль". Читайте страницу "Автомобили" каждый месяц в "ОГ".