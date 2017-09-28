Глава Минсельхоза РФ сообщил о рекордном урожае зерна в этот год

Несмотря на плохие погодные условия, на сегодняшний день убрано 85% посевных площадей и намолочено примерно 122 млн тонн зерна в бункерном весе. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв выступил с докладом на заседании Правительства России. Он сообщил о предварительных итогах сбора урожая, которые могут стать рекордными за всю историю России и Советского Союза.

На сайте Минсельхоза РФ сообщается, что несмотря на плохие погодные условия, на сегодняшний день убрано 85% посевных площадей и намолочено примерно 122 млн тонн зерна в бункерном весе.

«Мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай, может быть, за всю историю России и, конечно, Советского Союза», — заявил Александр Ткачёв.

По словам министра, урожай этого года позволит как закрыть внутренние потребности, так и обеспечить экспортные поставки российской продукции. Отмечается, что на данный момент из страны вывезено более 10 млн тонн зерновых, что на 34% больше того же периода в 2016 году.

Помимо этого был отмечен рекордный урожай сахарной свеклы, который составил 52 млн тонн, и хороший темп в уборке овощных культур.