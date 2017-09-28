В поездах СвЖД вводят аудиогиды для пассажиров

Пассажиры пригородных поездов на СвЖД смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом. С 1 октября во время поездки можно будет послушать интересные факты об уральских станциях.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, специальные аудиторы разработаны для двух популярных уральских туристических маршрутов: «По Транссибу на Восток. Екатеринбург – Кольцово – Богданович» и «Тюмень – Тобольск». Они включают в себя исторические, культурные и ландшафтные объекты.

Для прослушивания аудиогида пассажирам необходимо установить на смартфон специальное приложение и выбрать в нём интересующую запись. Также можно воспользоваться QR-кодом, который будет напечатан на обратной стороне билетов на пригородные поезда соответствующих направлений.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», на этой неделе в Свердловской области был представлен первый аудиогид по духовной столице Урала. Презентация прошла в празднование Дня святого Симеона в рамках стратегической сессии «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма» в Верхотурье.