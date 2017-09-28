В этом месяце в Свердловской области ключи от новых квартир получили 112 детей-сирот

Торжественное мероприятие вручения ключей состоялось в Нижней Салде. Фото: областной департамент информполитики

В сентябре в рамках областной программы предоставления безвозмездного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в новые квартиры въехали 112 детей-сирот. По данным областного департамента информполитики, ключи от новых квартир получили жители Красноуфимска, Слободы Туринской, Кировграда, Сухого Лога и Нижней Салды.

Сообщается, что на приобретение жилых помещений в Красноуфимске (24 квартиры), Ревде (10 квартир), Слободе Туринской и Кировграде (9 квартир) было выделено 63 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В Сухом Логу были заключены договоры специализированного найма жилья с 36 сиротами.

Также торжественное мероприятие вручения ключей состоялось в Нижней Салде, где для строительства дома на 24 квартиры потребовалось 41,4 млн рублей, которые были также направлены из федерального и областного бюджетов.

«Хороший, современный дом, со всеми удобствами. Моя семья - а это я, муж и двое детей - уже живем в новой квартире. Мы долго ждали окончания строительства и поэтому загодя приготовились к переезду – приобрели мебель и прочие товары первой необходимости», – делится своими впечатлениями новосёл Любовь Малая.

Стоит отметить, что за девять месяцев текущего года фонд жилищного строительства предоставил жильё 455 детям-сиротам. До конца года планируется сдать ещё 400 квартир.