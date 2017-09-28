Экономика 28 сентября 2017, 17:54

Россия простила странам Африки долг в 20 миллиардов долларов

Россия списала 20 миллиардов долларов долга странам Африки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина во время встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде.

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов», - сказал Владимир Путин журналистам.

Также глава государства добавил, что в прошлом году Россия выделила из бюджета 5 миллионов долларов на нужды поддержки стран Африки.  

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Областная газета Свердловской области

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