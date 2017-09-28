Теннисисты «УГМК» стартовали в Лиге европейских чемпионов с уверенной победы

Сегодня, 28 сентября, клуб настольного тенниса «УГМК» (Верхняя Пышма) стартовал в розыгрыше Лиги европейских чемпионов. На своей площадке Дворца спорта УГМК уральская команда принимала действующего чемпиона Франции клуб «Шартр».

В первом матче встретились хорватский легионер «УГМК» Андрей Гачина (51-й в мировом рейтинге) против австрийского легионера «Шартра» Роберта Гардоша (57-й в мировом рейтинге). Невооружённым взглядом было видно волнение хозяина площадки. Кроме того, Гачина никак не мог успеть за молниеносными атаками австрийца. Этим можно объяснить поражения в первых двух партиях. Зато в третьем сете и далее хорват начал играть гораздо резвее. И теперь уже Гардош раз за разом стал ошибаться в атакующих перестрелках с игроком пышминской команды. Три последующих сета, как и весь первый матч, остался за Гачиной - 3:2 (5:11, 7:11, 11:8, 11:7, 12:10).

Во втором матче к столу вышел новичок «УГМК» призёр Олимпиады-2016 и чемпион мира-2017 японец Махару Йошимура (25-й в мировом рейтинге). Ему противостоял также новичок «Шартра» малоизвестный француз Ромен Лоренц (169-й в мировом рейтинге). Теннисист из Страны восходящего солнца на классе переиграл своего оппонента со счётом 3:0 (11:9, 11:3, 11:8).

Третьими играли лидер сборной России и «УГМК» Александр Шибаев (36-й в мировом рейтинге) и француз Александр Робино (134-й в мировом рейтинге). И вновь, как и в предыдущем матче, Шибаев оказался сильнее оппонента - 3:0 (11:5, 13:11, 11:4).

Следующий матч Лиги европейских чемпионов «УГМК» проведёт на выезде 13 октября против немецкого «Саарбрюкена».