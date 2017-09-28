Проект "Областной газеты" - "Вместе" признан лучшим в России

"Областная газета" награждена за лучший спецпроект на фестивале журналистов "Вся Россия", который сегодня завершился в Сочи. Проект "Вместе" о территориях Свердловской области занял третье место среди газетных проектов страны.

"Вместе" запущен в январе 2017 года совместно с местными газетами области и Свердловским творческим союзом журналистов. В регионе 94 муниципальных образования и в каждом из них есть свое печатное издание. Мы предложили им выйти за пределы своего района к читателям со всей области.

Каждую неделю в «Областной газете» выходит страница, посвященная одной территории региона. Работу над полосой ведёт местная редакция, при этом главный редактор районной газеты плотно взаимодействует с "ОГ" — присутствует на планёрке и участвует в вёрстке.

С января в проекте поучаствовали 34 местные газеты, за это время они произвели 330 единиц контента, более 70 тысяч читателей увидели каждую страницу «Вместе». Проект продолжается и уже в завтрашнем номере вас ждет страница, подготовленная редакцией газеты "Обозрение" из Новой Ляли.