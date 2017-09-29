В России отзывают на ремонт более 100 тысяч автомобилей Mitsubishi

В России отзывают на ремонт более 100 тыс. автомобилей Mitsubishi Galant, Pajero и i-MiEV. Причиной послужило возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 63 тыс. 154 машин Mitsubishi (Galant/Pajero), реализованных с ноября 2006 года по февраль 2016 года, а также - 44 тыс. 917 Mitsubishi (i-MiEV/Pajero), проданных с апреля 2007 года по октябрь 2013 года.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону.

На автомобилях заменят патрон подушки безопасности водителя. Ремонт будет бесплатным для автовладельцев.