Экономика 29 сентября 2017, 07:21

В России отзывают на ремонт более 100 тысяч автомобилей Mitsubishi

В России отзывают на ремонт более 100 тыс. автомобилей Mitsubishi Galant, Pajero и i-MiEV. Причиной послужило возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 63 тыс. 154 машин Mitsubishi (Galant/Pajero), реализованных с ноября 2006 года по февраль 2016 года, а также - 44 тыс. 917 Mitsubishi (i-MiEV/Pajero), проданных с апреля 2007 года по октябрь 2013 года. 

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев Mercedes-Benz, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. 

На автомобилях заменят патрон подушки безопасности водителя. Ремонт будет бесплатным для автовладельцев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 сентября)

Памятный знак из серого гранита был открыт в день 57-й годовщины радиационной аварии на ПО «Маяк». Фото: venec-group.ru
«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг