Земля попала под влияние сильной магнитной бури

На утро 29 сентября зафиксирован уровень Kp=5. Фото: ФИАН

Вчера, 28 сентября, на Земле произошла магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале из-за попадания нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра. В потоке Земля будет находиться ещё около суток, однако уже к середине сегодняшнего дня магнитное поле должно успокоиться, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Пик бури пришёлся на вчерашний день, с 6:00 до 12:00 по московскому времени. Уровень колебаний магнитного поля соответствовал уровню Kp=7, что классифицируется как сильная магнитная буря. На утро 29 сентября зафиксирован уровень Kp=5.

"Земля вошла в поток быстрого ветра, когда скорость окружающей плазмы увеличилась с 300-350 км/сек до 500 км/сек. Это перевело магнитное поле Земли в возмущённое состояние. Около полуночи скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650-700 км/сек, и находится на этом уровне, превышающем среднее значение почти в 2 раза", - говорится в сообщении ФИАН.

В период магнитных бурь не исключены кратковременные сбои GPS-навигации, людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства, пишет "РИА Новости".

Добавим, солнечный ветер - это поток плазмы, непрерывно вытекающий из атмосферы Солнца и заполняющий собой всю солнечную систему. Его скорость увеличивается с удалением от звезды и на уровне орбиты Земли составляет около 400 км/сек.