Выходные будут снежными и холодными на Среднем Урале

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода, ночью и утром на отдельных участках дорог. Фото: Павел Ворожцов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Предстоящие выходные, 30 сентября и 1 октября, будут снежными и холодными, согласно прогнозу Уральского гидрометцентра. Днём столбик термометра не поднимется выше +7.

В ночь на субботу похолодает до -2...+3. В последний день сентября ожидается, что воздух прогреется до +2...+7. При этом синоптики обещают облачность с прояснениями, местами умеренные осадки в виде дождя и снега и предупреждают о налипании мокрого снега на провода, ночью и утром на отдельных участках дорог.

В ночь на 1 октября ожидаются сильные заморозки до 0...-5, при прояснении до -8. Днём потеплеет лишь до 0...+5. В воскресенье также ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 4-8 м/с.

Напомним, ранее синоптики пообещали свердловчанам мокрый снег с дождём и ночные заморозки местами до -10 в конце нынешней недели на Среднем Урале.

Между тем, в Екатеринбурге вчера, 28 сентября, стартовал последний, четвёртый этап подключения к теплу. Кроме того, 64 свердловских муниципалитета из 90 отрапортовали о полном подключении отопления. До 1 октября батареи должны нагреться в домах всех свердловчан.