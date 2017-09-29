Россия и Туркменистан будут вместе развивать сельское хозяйство

Россия и Туркменистан будут сотрудничать по более чем десятку направлений сельского хозяйства. Фото: Алексей Кунилов

Россия и Туркменистан подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Соответствующий документ размещён на сайте кабмина сегодня утром.

Страны планируют развивать взаимовыгодное сотрудничество по таким направлениям сельского хозяйства, как земледелие, животноводство, ветеринария, селекция, семеноводство и племенное дело, мелиорация, ирригация и орошение, переработка сельскохозяйственной продукции и торговлю ею, сельскохозяйственное машиностроение.

В рамках этой деятельности Россия и Туркменистан будут обмениваться научными достижениями, современной техникой и технологиями, вместе разрабатывать инвестиционные проекты и оказывать поддержку предприятиям, проводить исследования, укреплять экономические связи и заниматься подготовкой кадров для сельского хозяйства.

Добавим, что соглашение заключено сроком на 5 лет.