Владимир Путин назначил Александра Цыбульского временным губернатором Ненецкого автономного округа

Пост губернатора Ненецкого автономного округа временно займёт Александр Цыбульский. Фото: сайт Кремля

Президент РФ подписал указ о назначении Александра Цыбульского в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Как сообщается на сайте Кремля, предыдущий глава Игорь Кошин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

В Указе «О досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа» сказано, что в связи с заявлением Игоря Кошина постановляется принять его отставку по собственному желанию.

Также в указе сообщается, что пост губернатора Ненецкого автономного округа временно займёт Александр Цыбульский.