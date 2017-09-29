Политика 29 сентября 2017, 09:39

Владимир Путин назначил Александра Цыбульского временным губернатором Ненецкого автономного округа

Встреча Владимира Путина и Александра Цыбульского.

Пост губернатора Ненецкого автономного округа временно займёт Александр Цыбульский. Фото: сайт Кремля

Президент РФ подписал указ о назначении Александра Цыбульского в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Как сообщается на сайте Кремля, предыдущий глава Игорь Кошин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

В Указе «О досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа» сказано, что в связи с заявлением Игоря Кошина постановляется принять его отставку по собственному желанию.

Также в указе сообщается, что пост губернатора Ненецкого автономного округа временно займёт Александр Цыбульский.

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Областная газета Свердловской области

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