Общество 29 сентября 2017, 09:58

Количество призывников в России впервые сократили на десятки тысяч

Форум "Армия-2016"

Количество призывников в РФ этой осенью сократили на 12%. Фото: Александр Зайцев

Количество призывников в России впервые сократили на десятки тысяч. Об этом сообщает  РИА "Новости» со слов первого заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

В результате принятия в Вооружённые силы РФ контрактников общее число призывников в осеннем призыве сократилось на 12%. В 2016 году осенью отправились служить 152 тысячи человек, а в подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным указе на текущий период их количество составляет уже 134 тысячи.

«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — пояснил Евгений Бурдинский.

Он также добавил, что продолжится комплектование научных и спортивных рот. На сегодняшний момент их 12 и 4 соответственно. В научных проходят службу 648 солдат, в спортивных — 381.

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