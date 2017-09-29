Количество призывников в России впервые сократили на десятки тысяч

Количество призывников в РФ этой осенью сократили на 12%. Фото: Александр Зайцев

Количество призывников в России впервые сократили на десятки тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости» со слов первого заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

В результате принятия в Вооружённые силы РФ контрактников общее число призывников в осеннем призыве сократилось на 12%. В 2016 году осенью отправились служить 152 тысячи человек, а в подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным указе на текущий период их количество составляет уже 134 тысячи.

«Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — пояснил Евгений Бурдинский.

Он также добавил, что продолжится комплектование научных и спортивных рот. На сегодняшний момент их 12 и 4 соответственно. В научных проходят службу 648 солдат, в спортивных — 381.