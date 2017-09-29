Свердловчанин обманул несколько многодетных семей на семь миллионов рублей

Житель области обманным путём получил более 7 млн рублей, которые были предназначены для восьми многодетных семей. Фото: Александр Исаков

Прокуратура Невьянска провела проверку социальных выплат многодетным семьям, по итогам которой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Свердловской области, в период с 2013 по 2014 год один из жителей области обманным путём получил более 7 млн рублей. Эта сумма была предназначена для восьми многодетных семей в качестве социальных выплат на строительство жилья.

Отмечается, что для получения денежных средств в Фонд жилищного строительства Свердловской области были предоставлены ложные сведения о фактическом строительстве жилых домов. Однако в ходе проверки было обнаружено, что фактическое строительство домов не велось.

Материалы проверки направленны в следственные органы, по их результатам возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, путём предоставления недостоверных данных в особо крупном размере. Ход и результат расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.