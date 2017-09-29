Жилфонд Свердловской области обеспечен теплом уже на 86%

А кому-то всё ещё приходится греться самостоятельно. Фото: Владимир Мартьянов

За прошедшие сутки теплоснабжение жилфонда Свердловской области увеличилось до 86%, объектов социального значения — до 97%. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В Екатеринбурге начался заключительный этап подачи отопления. За прошедшие сутки тепло получили ещё 16% домов и 10% социальных учреждений. Всего на данный момент теплоснабжение подключено в 70% жилья и 87% соцкультбыта (165 школ, 402 детсада, 154 учреждения здравоохранения, 56 учреждений культуры,все интернаты и 97 прочих соцобъектов).

В Восточном управленческом округе теплом обеспечены 99,6% жилфонда и 100% соцсферы. Самый низкий показатель — в Камышловском районе: там уровень теплоснабжения составляет только 97,2%.

Западный управленческий округ подал тепло в 93% домов и 98% учреждений соцкультбыта. Больше всех мёрзнут жители Михайловского муниципального образования: по-прежнему холодно в 49% жилых домов.

Горнозаводской управленческий округ показывает уровень отопления домов и соцсферы в 99,6% и 99,7% соответственно. Отстаёт Невьянский ГО с показателем в 95,1%.

В Северном управленческом округе тепло получили 99,9% населения и 99,8% зданий социального значения. В Верхотурье работы завершены на 90,2%.

В Южном управленческом округе всё ещё нет тепла в Каменском ГО — там обеспечение находится на уровне 62%. В целом по Южному округу батареи заработали в 96,7% домов и в 97% соцобъектов.

Напомним, первыми тепло получают объекты социального значения, затем — жилые дома, в последнюю очередь — должники.