В начале октября в Екатеринбург приедет праправнук императора Александра III, один из самых молодых потомков Романовых Ростислав Ростиславович Романов. Его визит запланирован с 3 по 6 октября, сообщил "ОГ" представитель общества "Мемориал Романовых в Екатеринбурге" Илья Коровин.

- Ростислав Романов посетит в очередной раз уральскую столицу, чтобы больше узнать об истории своего рода. Ранее он приезжал в Екатеринбург на Царские дни в 2014 году. Первый раз в России он побывал в 1998 году во время захоронения останков семьи последнего российского императора Николая II. Ростислав является также прапраправнуком Николая I и пятиюродным внучатым племянником Николая II, - рассказал "ОГ" Илья Коровин.

Добавим, Ростислав Романов родился в 1985 году в штате Иллинойс, США. Он получил образование по специальности "изобразительное искусство" в Корнуолле (Великобритания). Известно, что сейчас он входит в совет директоров Петродворцового часового завода в Санкт-Петербурге.

Напомним, в июне этого года в Екатеринбурге побывал ещё один потомок Романовых - Павел Куликовский. Его визит был приурочен к 100-летию со дня расстрела царской семьи, а также связан с необходимостью исправить исторические ошибки.