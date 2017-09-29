Иван Алыпов делится со своими подписчиками в соцсети двумя новостями. Фото: Александр Исаков

Олимпийский призёр Иван Алыпов вышел из состава Федерации лыжных гонок Свердловской области. Об этом спортсмен рассказал на страничке в Facebook.

Иван Алыпов делится со своими подписчиками в соцсети двумя новостями. Первая новость - это исполнение детской мечты — прогулка по крыше, которую, по словам спортсмена, осуществил его друг Константин Пудов. И вторая - подписание заявления о выходе из состава Федерации лыжных гонок Свердловской области.

«Бросили чемодан без ручки, идём дальше», — написал Иван Алыпов.

Добавим, что в сегодняшнем номере «СверхНовой Эры» Иван Алыпов рассказал, как зарабатывал в юности.