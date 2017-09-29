Спорт 29 сентября 2017, 10:46

Олимпийский призёр Иван Алыпов вышел из состава Федерации лыжных гонок Свердловской области

Олимпийский призёр Иван Алыпов вышел из состава Федерации лыжных гонок Свердловской области.

Иван Алыпов делится со своими подписчиками в соцсети двумя новостями. Фото: Александр Исаков

Олимпийский призёр Иван Алыпов вышел из состава Федерации лыжных гонок Свердловской области. Об этом спортсмен рассказал на страничке в Facebook.

Иван Алыпов делится со своими подписчиками в соцсети двумя новостями. Первая новость - это исполнение детской мечты — прогулка по крыше, которую, по словам спортсмена, осуществил его друг Константин Пудов. И вторая - подписание заявления о выходе из состава Федерации лыжных гонок Свердловской области.

«Бросили чемодан без ручки, идём дальше», — написал Иван Алыпов.

Добавим, что в сегодняшнем номере «СверхНовой Эры» Иван Алыпов рассказал, как зарабатывал в юности.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 сентября)

Памятный знак из серого гранита был открыт в день 57-й годовщины радиационной аварии на ПО «Маяк». Фото: venec-group.ru
«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг