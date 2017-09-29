Полицейские оцепили территорию торгового комплекса в Екатеринбурге, чтобы задержать нелегальных мигрантов

Один из мигрантов будет выдворен за пределы РФ. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Свердловские полицейские провели рейд по задержанию нелегальных мигрантов в ТК «КОР». В ходе операции территорию пришлось оцепить.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в поимке мигрантов приняли участие 11 сотрудников органов внутренних дел, включая 8 бойцов спецподразделений.

В итоге в ОВД были доставлены 9 иностранных граждан — трое из них незаконно осуществляли трудовую деятельность, у четверых выявлены нарушения режима пребывания на территории России, ещё на одну женщину составлены протоколы по обоим видам нарушений. Также один мужчина по итогам мониторинга будет выдворен из страны.

Деятельность органов по выявлению и пресечению незаконной трудовой деятельности и нахождения мигрантов на территории РФ будет продолжаться.