Две свердловчанки вышли в финал всероссийского конкурса "Мисс молодёжь-2017"

Две свердловчанки Анастасия Гурьянова и Юлия Олейник вышли в финал всероссийского конкурса "Мисс молодёжь-2017". Финал состоится в Москве в Государственной Думе ФС РФ во второй половине ноября, сообщается на сайте конкурса.

За звание "Мисс молодёжь-2017" в финале будут бороться 24 девушки со всех уголков России. Критериями отбора участниц стали: реализация социальных акций, медийность, активность ведения блога, личные достижения (хобби, профессиональная деятельность, общественная деятельность).

В финале участницы представят свои видеовизитки, презентуют реализованные социальные акции и ответят на вопросы жюри. В итоге будут выбраны "Мисс Молодёжь-2017", "Вице-мисс Молодёжь-2017", "Мисс зрительских симпатий-2017".

Добавим, 22-летняя Анастасия Гурьянова учится в УрФУ, она является основателем фитнес-проекта для студентов "В Тонусе". 26-летняя Юлия Олейник - студентка Нижнетагильского педагогического института, она также активно участвует в студенческих акциях.

Фото: официальный сайт конкурса

Отметим, организатором конкурса является Межрегиональный общественный фонд "Мир молодёжи" при поддержке Государственной Думы ФС РФ. Жюри возглавляет олимпийская чемпионка России Светлана Журова.