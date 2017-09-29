Политика 29 сентября 2017, 11:51

Сенат США утвердил Джона Хантсмана на пост посла в России

Сенат США утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщается в официальном аккаунте Сената в Twitter.

Ранее Хантсман заявил, что надо улучшить отношения между Россией и США, чтобы решить ряд международных проблем. Он сообщил о стремлении обсудить с российской стороной борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения. В Москве уже дали предварительное согласие на работу нового посла, пишет "РИА Новости". 

Ранее послом США в России был Джон Теффт, который в четверг покинул нашу страну. 

Добавим, Джону Хантсману 57 лет, он работал в администрациях пяти президентов США. В 2009-2011 годах занимал пост посла в Китае.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 сентября)

Памятный знак из серого гранита был открыт в день 57-й годовщины радиационной аварии на ПО «Маяк». Фото: venec-group.ru
«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг