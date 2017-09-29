Сенат США утвердил Джона Хантсмана на пост посла в России

Сенат США утвердил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщается в официальном аккаунте Сената в Twitter.

Ранее Хантсман заявил, что надо улучшить отношения между Россией и США, чтобы решить ряд международных проблем. Он сообщил о стремлении обсудить с российской стороной борьбу с терроризмом, соблюдение договоров по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения. В Москве уже дали предварительное согласие на работу нового посла, пишет "РИА Новости".

Ранее послом США в России был Джон Теффт, который в четверг покинул нашу страну.

Добавим, Джону Хантсману 57 лет, он работал в администрациях пяти президентов США. В 2009-2011 годах занимал пост посла в Китае.