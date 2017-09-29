За пять месяцев поток пассажиров на Свердловской детской железной дороге вырос на 68%

Детская железная дорога является одной из самых интересных аттракционов в ЦПКиО им. Маяковского. Фото: Алексей Кунилов

С мая по сентябрь на детской железной дороге прокатились более 100 тыс. пассажиров, что больше на 68%, чем за аналогичный период в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, детская дорога является одной из самых интересных аттракционов в ЦПКиО им. Маяковского. Её протяжённость составляет 3,1 км.

В парк подвижного состава ДЖД входит четыре действующих локомотива и восемь вагонов. Один из вагонов в августе текущего года был переоборудован для комфортной перевозки инвалидов-колясочников. Первую поездку в обновленном вагоне совершили участники Всемирного конгресса для людей с инвалидностью, который проходил в городе в начале сентября.

Также отмечается, что ДЖД знакомит школьников с техническими специальностями. На протяжении всего учебного года ребята изучают технические дисциплины, должностные обязанности и правила техники безопасности. После чего проходят летнюю практику. Этим летом практику прошли 729 начинающих железнодорожников.