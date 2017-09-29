Экономика 29 сентября 2017, 11:42

Санврачи заставили СКБ-банк увеличить размер шрифта кредитных договоров

Теперь договоры СКБ-банка будет легче прочитать. Фото: Алексей Кунилов

Теперь договоры СКБ-банка будет легче прочитать. Фото: Алексей Кунилов

Клиенты СКБ-банка при оформлении кредитного договора теперь могут прочитать текст, не напрягая глаза. По настоянию Роспотребнадзора размер шрифта увеличен до “свободного прочтения”.

С соответствующим иском к ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-банк») обратилось одного из подразделений Екатеринбургского управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Санитарные врачи потребовали “прекратить противоправные действия в отношении неопределённого круга потребителей”.

- Нарушения прав потребителей выразились в оформлении кредитных договоров с индивидуальными условиями мелким, трудночитаемым шрифтом, - поясняет пресс-служба ведомства.

В иске надзорный орган требовал возложить на ПАО «СКБ-банк» обязанность предоставить потребителям необходимую и достоверную информацию в наглядной и доступной форме с шрифтовым оформлением кредитных договоров в соответствии с требованиями СанПиН «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых».

В период рассмотрения дела кредитная организация исправила допущенные нарушения. Производство по указанному делу было прекращено.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 сентября)

Памятный знак из серого гранита был открыт в день 57-й годовщины радиационной аварии на ПО «Маяк». Фото: venec-group.ru
«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг