Экономика 29 сентября 2017, 12:17

Россия лидирует по росту числа долларовых миллионеров в мире

В России количество долларовых миллионеров за год выросло почти на 20% - до 182 тыс. человек. Об этом сообщается в исследовании World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.

При этом по числу миллионеров наша страна занимает 15-е место в мировом рейтинге. В тройку лидеров входят США (4,8 млн человек обладают состоянием более $1 млн), Япония (2,9 млн) и Германия (1,2 млн). Четвёртую строчку занимает Китай (1,1 млн человек). На четыре лидирующие страны приходится 61% от общего числа миллионеров в мире.

Добавим, по прогнозу компании Capgemini, к 2025 году совокупное состояние всех миллионеров превысит $100 трлн. Известно, что в 2016 году оно составляло $63,5 трлн.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (29 сентября)

Памятный знак из серого гранита был открыт в день 57-й годовщины радиационной аварии на ПО «Маяк». Фото: venec-group.ru
«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг