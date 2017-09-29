Россия лидирует по росту числа долларовых миллионеров в мире

В России количество долларовых миллионеров за год выросло почти на 20% - до 182 тыс. человек. Об этом сообщается в исследовании World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.

При этом по числу миллионеров наша страна занимает 15-е место в мировом рейтинге. В тройку лидеров входят США (4,8 млн человек обладают состоянием более $1 млн), Япония (2,9 млн) и Германия (1,2 млн). Четвёртую строчку занимает Китай (1,1 млн человек). На четыре лидирующие страны приходится 61% от общего числа миллионеров в мире.

Добавим, по прогнозу компании Capgemini, к 2025 году совокупное состояние всех миллионеров превысит $100 трлн. Известно, что в 2016 году оно составляло $63,5 трлн.