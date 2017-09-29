В Екатеринбурге стартуют "Дни авангарда"

На выставке представлены более 250 экспонатов из музеев страны. Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Сегодня, 29 сентября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется экспозиция русского авангарда "Ясновидцы грядущего". А в выходные пройдёт обширная программа, включающая в себя лекции, экскурсии и творческие встречи.

По сообщению пресс-службы Екатеринбургского музея изобразительных искусств, на выставке представлены более 250 экспонатов из музейных собраний Екатеринбурга, Москвы, Уфы, Перми, Омска, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода.

Посетители смогут ознакомиться с русским авангардом 1910−1920 годов по средствам живописи, графики, скульптуры, плаката, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Выставка продлится до 14 января.

В субботу, 30 сентября, с 10:00 до 18:00 часов в рамках работы выставки "Ясновидцы грядущего. Русский авангард 1910-х–1920-х годов" состоится открытая дискуссионная платформа. На ней ведущие специалисты в области авангарда выступят с небольшими докладами, после чего все желающие примут участие в открытом обсуждении.

В тот же день с 11:00 до 17:00 пройдёт программа для детей "Авангардные мастерские", где маленькие посетители смогут сделать коллаж в лучших традициях Александра Родченко, раскрасить произведения великих и создать собственное супрематическое произведение.

В воскресенье, 1 октября, с 13:00 можно посетить Лекцию "Маяковский танцует фокстрот: авангард и кинестетический взрыв" имастер-класс по фокстроту. А в 16:30 посмотреть фильм, который посвящен художественной революции 80-х "Тимур Новиков. Ноль объект".