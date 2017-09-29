Госавтоинспекция Свердловской области назвала компании, которые ведут небезопасный дорожный ремонт. Фото: Александр Исаков

Госавтоинспекция Свердловской области назвала компании, которые ведут небезопасный дорожный ремонт и необоснованно затягивают сроки домов. Сотрудники ГИБДД выдали всего около 300 предписаний за нарушения строительном сезоне, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Наибольшее количество претензий к обеспечению безопасности дорожного движения направлено компаниям ООО «ЕТК», ЗАО «Газмонтаж», ООО СК «Партнёр», ООО «Региональное ДРСУ», МУП «Водоканал», ООО «Строй Проект» и ООО «ЖБИ 2020».

При этом установлено, что наилучшим образом организуется движение автотранспорта и с максимальной производительностью проводятся дорожные работы ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» и ООО «Жасмин».

- Протяжённость отремонтированных в 2017 году участков увеличилась на 25% к прошлому году. При этом снизился уровень аварийности: с начала года зарегистрировано 35 происшествий (-15,4%), в них погибли два человека (-25%), ещё 15 - получили ранения (-37%), - отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, сотрудники ГИБДД наиболее часто выявляли в нынешнем строительном сезоне следующие нарушения: отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, недостаточное освещение зон ремонта, несвоевременное нанесение разметки на отремонтированных участках, недостатки при разработке схем организации дорожного движения.