Екатеринбуржцы ведут в соцсетях список заминированных зданий: насчитывается уже 61 объект

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании.

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. Очевидцы в соцсетях ведут список объектов, на которых ведётся эвакуация – по состоянию на 14:58 их насчитывается уже 61.

По данным очевидцев, людей выводят из министерства социальной политики, представительства республики Татарстан, Управления пенсионного фонда Ленинского района, пельменной "Замес", Центра занятости Октябрьского района, Института связи, Театра кукол, представительства Ямало-Ненецкого АО, межрайонной ИФНС №25,ИФНС Чкаловского района, Главпочтамта, Федерации Профсоюзов на Пушкина, Дома контор, здания Сбербанка на Титова 1. Происходит эвакуация пассажиров с Южного автовокзала.

Звонки о минировании поступили сразу в десяток школ - №157, №164, №69, №102, №16, №163, №23, №165, №163, №170, №7, №208, №183, №43, №146, №143, №138, №22, №44, №140, №19, №208, №30, №27, №22, №57, №170, №19, №72.

Детей также вывели из детского сада №249 на Заводской и детского сада на Жукова, 11.

Сообщается об эвакуации ТЦ «КИТ», ТЦ «МЕГА», ТЦ «Радуга Парк», ТЦ «Гринвич», ТЦ «Дирижабль», ТЦ «Парк Хаус», ТЦ "Алатырь".

Также оцепили здание на Малышева, 101 – там находятся «Областная газета», Фонд социального страхования, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Государственная инспекция труда и другеи организации.