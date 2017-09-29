Общество 29 сентября 2017, 15:07

В Екатеринбурге эвакуировали почти все крупнейшие торговые центры

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О строителях и стройках Среднего Урала.



Волна массовых минирований захлестнула почти все торговые центры Екатеринбурга. Горожане сообщают в соцсетях об эвакуации уже семи крупнейших торговых центров.

В частности, жертвами телефонных террористов уже стали «КИТ», «МЕГА», «Радуга Парк», «Гринвич», «Дирижабль», «Парк Хаус», "Алатырь".Также сообщается об эвакуации людей с территории «Таганского ряда».

На момент написания новости получить комментарии от ГУ МЧС по Свердловской области не удалось – в учреждении не берут трубку. 

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Областная газета Свердловской области

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