В Екатеринбурге эвакуировали почти все крупнейшие торговые центры

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День строителя - 2017
О строителях и стройках Среднего Урала.
Волна массовых минирований захлестнула почти все торговые центры Екатеринбурга. Горожане сообщают в соцсетях об эвакуации уже семи крупнейших торговых центров.
В частности, жертвами телефонных террористов уже стали «КИТ», «МЕГА», «Радуга Парк», «Гринвич», «Дирижабль», «Парк Хаус», "Алатырь".Также сообщается об эвакуации людей с территории «Таганского ряда».
На момент написания новости получить комментарии от ГУ МЧС по Свердловской области не удалось – в учреждении не берут трубку.