В Екатеринбурге эвакуировали почти все крупнейшие торговые центры

Сюжет День строителя - 2017

О строителях и стройках Среднего Урала.

Волна массовых минирований захлестнула почти все торговые центры Екатеринбурга. Горожане сообщают в соцсетях об эвакуации уже семи крупнейших торговых центров.

В частности, жертвами телефонных террористов уже стали «КИТ», «МЕГА», «Радуга Парк», «Гринвич», «Дирижабль», «Парк Хаус», "Алатырь".Также сообщается об эвакуации людей с территории «Таганского ряда».

На момент написания новости получить комментарии от ГУ МЧС по Свердловской области не удалось – в учреждении не берут трубку.