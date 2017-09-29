Общество 29 сентября 2017, 15:23

В столице Урала эвакуировали более 30 школ

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Список школ, эвакуированных сегодня из-за звонков о минировании, стремительно растёт. На данный момент очевидцы сообщают о более чем 30 учебных учреждениях, из которых были выведены люди.

В волну телефонных минирований попали уже школы №157, №164, №69, №102, №16, №163, №23, №165, №163, №170, №7, №208, №183, №43, №146, №143,  №138, №22, №44, №140, №19, №208, №30, №27, №22, №57, №170, №19, №72, №140, №59, №147, №95.

«ОГ» продолжает следить за событиями.

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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