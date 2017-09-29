Общество 29 сентября 2017, 15:39

ГУ МЧС по Свердловской области не комментируют слухи о введении в Екатеринбурге чрезвычайной ситуации

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Некоторые СМИ (в том числе Е1.ru) пишут, что МЧС ввело в Екатеринбурге чрезвычайную ситуацию. В ГУ МЧС по Свердловской области эту ситуацию не комментируют.

"МЧС ввело чрезвычайную ситуацию в городе, прошёл сигнал о сборе личного состава", пишут екатеринбургские СМИ.

Корреспондент «ОГ» дозвонился оперативному дежурному ГУ МЧС по Свердловской области, однако там подтверждать или опровергать этот факт отказались. «Мы эту информацию комментировать не будем. До свидания», - сказал дежурный.

Ранее официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых сказал, что поводов для паники нет.

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Областная газета Свердловской области

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