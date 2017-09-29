«Уральские авиалинии» откроют новый рейс в Ростов-на-Дону

Авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет новое направление Екатеринбург – Ростов-на-Дону. Регулярные рейсы начнут свою работу с 30 октября текущего года.

Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», жители и гости столицы Урала смогут отправиться в город воинской славы и вернуться обратно в Екатеринбург по понедельникам и пятницам.

Отметим, что Ростов-на-Дону является крупнейшим городом на юге России, расположившимся на берегах реки Дон, который является гордостью и достопримечательностью города. Туристы смогут полюбоваться Собором Рождества Богородицы и прогуляться по набережной.

Напомним, что «Уральские авиалинии» возобновят полёты в Красноярск.