Такси Екатеринбурга подняли цены из-за массовой эвакуации

"Яндекс.Такси" подняло цены. Фото: сайт "Яндекс.Такси"

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

"Яндекс.Такси" объявили о временном увеличении тарифов в связи с массовым минированием зданий в Екатеринбурге и резко возросшим спросом. Стоимость поездки останется высокой, пока спрос не упадёт.

"Тариф временно увеличен. Это вынужденная мера, так как спрос на такси чрезвычайно высок. Она позволит привлечь больше водителей. Вы сможете заказать такси по обычному тарифу, когда спрос уменьшится", - сообщается на сайте перевозчика.