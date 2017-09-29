Общество 29 сентября 2017, 15:51

Эвакуация из-за звонков о минировании началась за пределами Екатеринбурга

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Судя по сообщениям в социальных сетях, волна минирования не обошла стороной и ближайшие к Екатеринбургу муниципалитеты.

Сотрудник скорой помощи Берёзовского сообщил "ОГ", что попал под "раздачу" даже отдалённый посёлок Кедровка Берёзовского городского округа, куда выехали его коллеги. Там поступило сообщение о минировании школы №23. В самом Берёзовском также ищут взрывные устройства в здании автостанции.

В поселке Горный Щит эвакуировали Центр культуры, в Верхней Пышме - налоговую.

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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