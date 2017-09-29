Эвакуация из-за звонков о минировании началась за пределами Екатеринбурга

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Судя по сообщениям в социальных сетях, волна минирования не обошла стороной и ближайшие к Екатеринбургу муниципалитеты.

Сотрудник скорой помощи Берёзовского сообщил "ОГ", что попал под "раздачу" даже отдалённый посёлок Кедровка Берёзовского городского округа, куда выехали его коллеги. Там поступило сообщение о минировании школы №23. В самом Берёзовском также ищут взрывные устройства в здании автостанции.

В поселке Горный Щит эвакуировали Центр культуры, в Верхней Пышме - налоговую.