Александр Якоб призвал жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.
Глава администрации Екатеринбурга выступил с обращением к горожанам. Александр Якоб призвал жителей столицы Урала не поддаваться панике.
Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, глава горадминистрации обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и организованность в связи с серией сообщений о минировании объектов.
«Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», – заявил Александр Якоб.
Напомним, что Екатеринбург охватила волна звонков о минировании.