Александр Якоб призвал жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие

Александр Якоб призвал жителей столицы не поддаваться панике. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Глава администрации Екатеринбурга выступил с обращением к горожанам. Александр Якоб призвал жителей столицы Урала не поддаваться панике.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, глава горадминистрации обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и организованность в связи с серией сообщений о минировании объектов.

«Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», – заявил Александр Якоб.

Напомним, что Екатеринбург охватила волна звонков о минировании.