Общество 29 сентября 2017, 16:20

Александр Якоб призвал жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие

Александр Якоб.

Александр Якоб призвал жителей столицы не поддаваться панике. Фото: Алексей Кунилов

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Глава администрации Екатеринбурга выступил с обращением к горожанам. Александр Якоб призвал жителей столицы Урала не поддаваться панике.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, глава горадминистрации обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и организованность в связи с серией сообщений о минировании объектов.

«Мы должны сохранить стабильность в работе всех городских служб, в первую очередь медицинских и образовательных учреждений», – заявил Александр Якоб.

Напомним, что Екатеринбург охватила волна звонков о минировании. 

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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