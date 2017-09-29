Один из лучших газетных проектов страны: полоса "Вместе" сегодня в "ОГ"

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Новости редакции «ОГ»
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Читателей в свежем номере "Областной газеты" ждут материалы, подготовленные редакцией газеты «Обозрение» из Новой Ляли.
Проект "Вместе" был создан в январе 2017 года. Раз в неделю редакторы муниципальных газет (городских и районных) выпускают в "ОГ" страницу о своем населённом пункте. Над выпуском работает местная редакция, которая рассказывает 75-тысячной аудитории "Областной газеты" о том, что ей кажется наиболее актуальным, важным и интересным.
На полосе - колонки главных редакторов районных изданий, проблемы и достижения местных предприятий, интервью с известными жителями, местные новости.
С января в проекте поучаствовали 34 местные газеты, за это время они произвели 330 единиц контента.
Накануне полосу "Вместе" признали одним из лучших газетных проектов страны на фестивале журналистов в Сочи "Вся Россия".