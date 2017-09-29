Общество 29 сентября 2017, 16:42

Екатеринбург встал в 8-балльные пробки

Эвакуация в Екатеринбурге

Движение в центре Екатеринбурга существенно затруднено, автомобили движутся со скоростью 5-10 км/час. Фото: Владимир Мартьянов

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Екатеринбург встал в 8-балльные пробки из-за волны звонков о минировании и последовавшей за ними массовой эвакуации. Об этом свидетельствует онлайн-схема пробок на Яндекс.Картах.

Движение в центре Екатеринбурга существенно затруднено, автомобили движутся со скоростью 5-10 км/час. На выезде из центральной части города зафиксировано четыре ДТП. 

Добавим, что такси Екатеринбурга увеличили тарифы в связи с резко возросшим спросом. 

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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