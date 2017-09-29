Движение в центре Екатеринбурга существенно затруднено, автомобили движутся со скоростью 5-10 км/час. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Екатеринбург встал в 8-балльные пробки из-за волны звонков о минировании и последовавшей за ними массовой эвакуации. Об этом свидетельствует онлайн-схема пробок на Яндекс.Картах.

Движение в центре Екатеринбурга существенно затруднено, автомобили движутся со скоростью 5-10 км/час. На выезде из центральной части города зафиксировано четыре ДТП.

Добавим, что такси Екатеринбурга увеличили тарифы в связи с резко возросшим спросом.