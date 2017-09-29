Третий час оцеплено здание Главпочтамта в Екатеринбурге

Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Здание Главпочтамта в центре Екатеринбурга оцеплено уже третий час. У входа стоят сотрудники правоохранительных органов, рядом - машины ППС.

Возле здания образовалась толпа из 10 человек, которые всё-таки рассчитывают попасть в здание. Когда доступ в здание возобновят - не сообщается.

Отметим, что в настоящий момент оцепления возле зданий мэрии, резиденции губернатора, правительства и заксобрания - нет.