Общество 29 сентября 2017, 17:31

Южный автовокзал в Екатеринбурге вновь открыли, людей запускают внутрь

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



По словам очевидцев, Южный автовокзал вновь открыт, и людей запускают внутрь. Напомним, все посетители были эвакуированы из-за звонка о минировании.

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге массово эвакуировали людей со множество социально значимых объектов. Южный автовокзал был "заминирован" телефонным террористом в числе первых. 

Как продолжают сообщать очевидцы в соцсетях, минирования продолжаются. Последней поступила информация об эвакуации людей из общежитий лесотехнического университета. 

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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