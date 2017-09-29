Южный автовокзал в Екатеринбурге вновь открыли, людей запускают внутрь

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

По словам очевидцев, Южный автовокзал вновь открыт, и людей запускают внутрь. Напомним, все посетители были эвакуированы из-за звонка о минировании.

Сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге массово эвакуировали людей со множество социально значимых объектов. Южный автовокзал был "заминирован" телефонным террористом в числе первых.

Как продолжают сообщать очевидцы в соцсетях, минирования продолжаются. Последней поступила информация об эвакуации людей из общежитий лесотехнического университета.