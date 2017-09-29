Общество 29 сентября 2017, 17:43

Субботний номер «Областной газеты» читатели получат позже из-за минирования рабочего здания

Эвакуация. Минирование.

Субботний номер «Областной газеты» выйдет с опозданием. Фото: Владимир Мартьянов

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Екатеринбург охватила волна звонков о минировании
Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.



Тревожный звонок о минировании здания (ул. Малышева, 101) поступил в правоохранительные органы сегодня днём. В связи с эвакуацией здания, где находится редакция «Областной газеты», новый номер выйдет с опозданием.

Завтрашний номер газеты не сможет поступить к подписчикам «ОГ» в назначенное время. Однако уже во вторник читатели смогут получить сразу два выпуска.

Напомним, что Екатеринбург охватила волна звонков о минировании. В свою очередь Александр Якоб призвал жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие.

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Областная газета Свердловской области

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

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